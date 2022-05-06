В Адыгее побывали ученые Михаил Ковальчук и Владислав Панченко

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

В Адыгее по приглашению главы республики Мурата Кумпилова побывали российские ученые — президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко

Вместе с сенатором Муратом Хапсироковым глава Адыгеи ознакомил гостей с природой Адыгеи и рекреационными возможностями республики. Они побывали на производстве адыгейского сыра — на молзаводе «Тамбовский» и козьего молока — в молочно-товарном комплексе ООО «Мирный-Адыгея».

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Гости республики также встретились с ректорами АГУ и МГТУ. Дауд Мамий и Саида Куижева рассказали об основных направлениях научных исследований и образовательных программах вузов, системе работы с талантливыми детьми, созданной в Адыгее, и экосистеме образования и науки региона в целом.

Михаил Ковальчук рассказал об основных направлениях деятельности Курчатовского института и пригласил ректоров вместе с командами вузов посетить Национальный исследовательский центр, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество в области генетических исследований, сельского хозяйства, образовательных программ для школьников и студентов Адыгеи. 

Как писали ранее Юга.ру, глава Адыгеи поучаствовал в совещании по биологической безопасности регионов юга России.

Вузы Мурат Кумпилов Наука Образование

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