В Адыгее побывали ученые Михаил Ковальчук и Владислав Панченко

В Адыгее по приглашению главы республики Мурата Кумпилова побывали российские ученые — президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко

Вместе с сенатором Муратом Хапсироковым глава Адыгеи ознакомил гостей с природой Адыгеи и рекреационными возможностями республики. Они побывали на производстве адыгейского сыра — на молзаводе «Тамбовский» и козьего молока — в молочно-товарном комплексе ООО «Мирный-Адыгея».

Гости республики также встретились с ректорами АГУ и МГТУ. Дауд Мамий и Саида Куижева рассказали об основных направлениях научных исследований и образовательных программах вузов, системе работы с талантливыми детьми, созданной в Адыгее, и экосистеме образования и науки региона в целом.

Михаил Ковальчук рассказал об основных направлениях деятельности Курчатовского института и пригласил ректоров вместе с командами вузов посетить Национальный исследовательский центр, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество в области генетических исследований, сельского хозяйства, образовательных программ для школьников и студентов Адыгеи.