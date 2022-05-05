Крупнейший морской грузоперевозчик Maersk закроет офис в Новороссийске

Датская компания контейнерных перевозок Maersk закроет офисы в России. Один из них располагается в Новороссийске

Напомним, в марте датская логистическая компания Maersk, специализирующаяся на морских грузоперевозках, приостановила работу с Новороссийском, Калининградом и Санкт-Петербургом. Компания приняла такое решение из-за ситуации в Украине. Сообщалось, что ограничения не коснутся портов Дальнего Востока.

4 мая в пресс-службе компании сообщили, что Maersk закроет свои офисы в Новороссийске, Калининграде и на Дальнем Востоке. Предположительно, это сделают летом. Офисы в Москве и Санкт-Петербурге будут работать до конца года.

«Безопасность и стабильность наших сотрудников являются главными задачами нашей компании, и мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить для них эти условия. Мы сделали все возможное, чтобы уйти из России ответственным образом», — добавили в пресс-службе.

Также в компании отметили, что доставка грузов все еще остается главным приоритетом. В течение нескольких месяцев делалось все возможное, чтобы грузы доставили в первоначальные конечные пункты. Однако, по словам компании, для некоторых клиентов это оказалось невозможным.