Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 28 апреля

Юга.ру составили подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 28 апреля

Действие военной драмы «Операция «Мясной фарш» (16+) происходит в период Второй мировой войны. Через пять недель 100-тысячные британские войска обрушатся на южное побережье Сицилии. Однако нацисты в курсе этих планов. Два офицера разведки решают устроить Гитлеру унизительный розыгрыш, используя труп и фальшивые документы, чтобы перехитрить немецкие войска. США, Великобритания

Режиссер Джон Мэдден

Мультфильм «Бука. Мое любимое чудище» (6+) рассказывает о принцессе Варваре, которая сбежала из дворца и отправилась через лес на поиски прекрасного принца. Там она встречает самого опасного разбойника королевства Буку, который берет девушку в плен. Но своенравная девушка решает во что бы то ни стало добиться своей цели и начинает наводить в лесу свои порядки. Россия

Режиссеры Виктор Глухушин, Максим Волков

Криминальный триллер «Злость» (18+) рассказывает об Итане, который страдает бессонницей и ночами подрабатывает таксистом. Смысл его жизни — сестра-подросток. Однажды он узнает, что девушка заняла крупную сумму денег у человека, который работает на главу наркосиндиката. Расплачиваться по счетам придется Итану. США

Режиссер Брайан Меткалф

Криминальная комедия «Отчаянные дольщики» (16+) рассказывает о двух семейных парах, которые купили жилье в ЖК «Верхний нижний». Спустя год дом так и не был построен. Отчаявшиеся люди берут главу строительной компании Олега Статского в заложники. Россия

Режиссер Илья Фарфель

Фантастический триллер «Крио» (16+) рассказывает о пятерых ученых, которые пробуждаются в подземном помещении. Они не понимают, как там оказались и как долго спали. Через некоторое время становится ясно, их целенаправленно выбрал маньяк. США

Режиссер Барретт Бергин

Комедия «Артек. Большое путешествие» (6+) о друзьях Роме, Ярике, Николетте и Елисее. Вместе они были в пионерском лагере, где загадали заветные желания у старинного дерева. И перенеслись на 30 лет назад во время, когда их родители тоже были в «Артеке». Ребятам необходимо подружиться со своими родственниками и найти путь обратно в будущее. Россия

Режиссеры Карен Захаров, Армен Ананикян

Действие хоррора «Пост Мортем» (16+) происходит зимой 1918 года. Тогда широкое распространение получили посмертные снимки в память об умерших близких. Фотографа Томаса приглашают в опустошенную войной и эпидемией «испанки» деревню, где обитают потусторонние силы, не дающие покоя жителям. Венгрия

Режиссер Петер Бергенди

Военная драма «1941. Крылья над Берлином» (12+) рассказывает историю подготовки первой бомбардировки германской столицы советской авиацией. У летчиков первого минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Евгением Преображенским была сложнейшая боевая задача, поскольку у немцев была мощная противовоздушная оборона территорий. Россия

Режиссер Константин Буслов