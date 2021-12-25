Между Энемом и Яблоновским появится новая дорожная развязка

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов показал проект строительства развязки между Энемом и Яблоновским на 19-м километре автомобильной дороги А-146 Краснодар—Верхнебаканский

Его планируют реализовать в 2022 году к 100-летию государственности республики. Развязка позволит значительно разгрузить подъезд к краснодарской агломерации. Также в следующем году завершат реализацию еще одного крупного проекта — третьей очереди дороги в обход Майкопа. «Этот год мы завершаем с хорошими результатами в дорожной отрасли. Республика вошла в «зеленую зону» по результатам нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Но снижать набранные темпы работ нельзя — впереди много планов», — отметил Кумпилов в ходе совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры республики. На заседании присутствовал глава ФКУ Упрдор «Черноморье».