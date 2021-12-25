Между Энемом и Яблоновским появится новая дорожная развязка
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов показал проект строительства развязки между Энемом и Яблоновским на 19-м километре автомобильной дороги А-146 Краснодар—Верхнебаканский
Его планируют реализовать в 2022 году к 100-летию государственности республики. Развязка позволит значительно разгрузить подъезд к краснодарской агломерации. Также в следующем году завершат реализацию еще одного крупного проекта — третьей очереди дороги в обход Майкопа.
«Этот год мы завершаем с хорошими результатами в дорожной отрасли. Республика вошла в «зеленую зону» по результатам нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Но снижать набранные темпы работ нельзя — впереди много планов», — отметил Кумпилов в ходе совещания по вопросам развития транспортной инфраструктуры республики. На заседании присутствовал глава ФКУ Упрдор «Черноморье».
Как писали Юга.ру, в настоящее время идет строительство строительство нового Яблоновского моста, который соединит поселок с Краснодаром. Старый мост признали аварийным в 2019 году.
Первый этап работ закончили в январе 2021-го. В марте 2021-го на строительство Яблоновского моста выделили еще 2 млрд рублей, и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал, что к концу года техническая готовность объекта составит 50%.
В июле Кубань посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и побывал на строительной площадке. Региональные власти попросили еще денег, чтобы сдать объект в 2023 году. После этого в краевой администрации сообщили, что для строительства выделят еще 300 млн рублей из госбюджета. 3 ноября Кондратьев в своем телеграме сообщил, что сейчас техническая готовность Яблоновского моста составляет 50%, и поделился фотографиями со стройки.