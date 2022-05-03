Троллейбус с пассажирами врезался в столб на улице Красных Партизан в Краснодаре

Краснодарский край

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  • Автобус въехал в столб на улице Красных Партизан © Фото Евгения Мельченко
    Автобус въехал в столб на улице Красных Партизан © Фото Евгения Мельченко

Происшествие произошло во вторник днем

3 мая, в 14:46, троллейбус с пассажирами въехал в столб на улице Красных Партизан. 48-летний водитель общественного транспорта в этот момент отвлекся от дороги.

Троллейбус двигался со стороны улицы Академика Лукьяненко по направлению к улице Академика Трубилина. Машина ударилась о столб линии электропередач и уличного освещения. Сооружение и транспорт повреждены.

В троллейбусе в момент ДТП были пассажиры, никто из них не пострадал.

«В отношении водителя составлен административный протокол за повреждение дорожных сооружений, предусматривающий наложение штрафа в размере до 15 тысяч рублей», — рассказал журналистке Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Ранее Юга.ру писали о ДТП с общественным транспортом в Сочи: тоннеле столкнулись три автомобиля, а потом в них врезался автобус.

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