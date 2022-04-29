В Краснодаре временно ограничат проезд на улицах Северной и Красноармейской

С вечера 29 апреля в Краснодаре автомобилисты не смогут проехать на участках улиц Северной и Красноармейской

В Краснодаре из-за работ на газопроводе и теплосетях временно ограничат проезд на участках улиц Красноармейской и Северной, сообщили в пресс-службе мэрии.

По левой полосе улицы Красноармейской перед пересечением с Кузнечной при движении от Буденного к Северной нельзя будет проехать с 21:00 29 апреля по 3 мая.

Проезд по правой полосе улицы Северной на участке от дома № 396 до дома № 414 при движении от Седина в сторону Садовой будет закрыт с 30 апреля по 10 мая.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства водителей просят быть внимательными и учитывать изменения на дороге перед поездкой.

Напомним, на майских праздниках в Краснодаре из-за репетиций парада будут перекрывать центральные улицы.