Спасатели нашли в горах Сочи парапланериста с переломом позвоночника

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео ЮРПСО МЧС РФ, youtu.be/DE4Vz5X9PYM
    © Кадр из видео ЮРПСО МЧС РФ, youtu.be/DE4Vz5X9PYM

Парапланерист упал в горах Сочи. Спасатели искали его на вертолетах

Днем 14 марта сотрудник курорта «Роза Хутор» сообщил в Южный спасательный отряд МЧС России, что в районе горы Каменный стол находится травмированный горнолыжник.

Как выяснилось позже, мужчина летел на параплане и сложилось одно из крыльев устройства. Он упал в труднодоступном месте со скатным рельефом. Полеты в той зоне запрещены. Пострадавший был на связи и смог сообщить о случившемся, но у него не получилось отправить геолокацию. Было известно, что мужчина находится на высоте 1800 метров над уровнем моря.

Сначала его искали спасатели «Роза Хутор» с помощью беспилотника, но не смогли обнаружить место падения. После этого на поиски отправились сотрудники ЮРПСО МЧС на вертолетах.

46-летнего мужчину нашли почти полностью под снегом, на поверхности была только голова и видно часть параплана. По предварительным данным, он получил компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговую травму и ушиб грудного отдела.

Как рассказали Юга.ру в пресс-службе «Роза Хутор», горнолыжник катался вне подготовленных трасс, нарушив запрет курорта, и попытался спуститься на параплане в районе горы Каменный столб. При спуске крыло параплана сложилось, и он упал. Спасатели «Роза Хутор» вместе с сотрудниками МЧС нашли мужчину и на месте оказали ему первую медпомощь.

«По имеющейся у нас информации, пострадавший находится на лечении в медицинском учреждении. Хотелось бы еще раз обратить внимание на необходимость соблюдать правила поведения на горных склонах курорта и не подвергать опасности свою и жизнь других людей», — добавили в пресс-службе.

Происшествия Роза Хутор Сочи

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