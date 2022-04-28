Глава Адыгеи поучаствовал в совещании по биологической безопасности регионов юга России

В Астрахани под председательством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева прошло выездное совещание по биологической безопасности в субъектах ЮФО. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал о ситуации в регионе

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил, что в числе биологических рисков для ЮФО — природно-очаговые инфекции.

«Южный федеральный округ — в силу географических, климатических особенностей, наличия множества транспортных путей, большого туристического потока, развитой системы международной торговли сельхозтоварами — является потенциально уязвимым для проявления биологических угроз», — сказал Николай Патрушев.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рассказал, что мероприятия по обеспечению биологической безопасности в республике находятся на особом контроле. Медорганизации готовы к природно-очаговым и особо опасным инфекций. Для снижения распространения коронавируса в регионе ввели режим повышенной готовности, провели вакцинацию от коронавируса, обеспечили санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

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Дополнительно в республике проводят иммунизацию в соответствии с календарем профилактических прививок. Охват граждан, подлежащих вакцинации, по национальному календарю и календарю профилактических прививок в Адыгее — от 96% до 100%.

Кроме того, в республике проводят профилактику биологической и химической безопасности детей, контролируют биологическую безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов. В Адыгее действует соглашение с Министерством природных ресурсов Краснодарского края о взаимодействии по охране территории края и республики от заноса заразных болезней животных из прилегающих регионов страны и иностранных государств.

Перед началом сезона активности клещей в республике проводят противоклещевые обработки крупного и мелкого рогатого скота и профилактические мероприятия вблизи оздоровительных детских учреждений и мест массового отдыха.