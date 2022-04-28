Новые пособия на детей в 2022 году. Разбираемся, кому они положены и как их оформить

С 1 мая, согласно указу президента, стартуют новые ежемесячные соцвыплаты для семей с детьми от 8 до 17 лет. Их получат более 5 млн россиян

Кто может претендовать на выплату?

Семья может рассчитывать на ежемесячное пособие, если: возраст ребенка или детей в семье от 8 до 17 лет, выплата при этом положена на каждого ребенка;

размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в регионе на душу населения, установленную на дату обращения.

Важно, чтобы у ребенка и его родителя (опекуна), который подает заявление, было российское гражданство и они постоянно проживали на территории России.

Сколько денег можно получить?

Размер пособия равен 50% от регионального прожиточного минимума для детей на дату обращения. В Краснодарском крае в 2022 году ежемесячную выплату предоставят на более чем 200 тыс. детей. Детский прожиточный минимум на Кубани — 11 784 рубля. В зависимости от доходов семьи размер пособий составит 50% прожиточного минимума для детей — 5892 рубля, 75% — 8838 рублей или 100% — 11 тыс. 784 рубля. Размер ежемесячной выплаты будет ежегодно пересматриваться, исходя из изменения размера детского прожиточного минимума.

Как получить еще больше выгоды?

Пособие будут ежемесячно начислять на счет в банке, реквизиты которого вы укажете в заявлении. Выбирая банк, обратите внимание, какие льготы и дополнительные преимущества он предлагает семьям, получающим пособия. Например, Почта Банк для поддержки семей с детьми дает специальные условия для тех, кто получит «детские выплаты» на карту банка:

кешбэк до 4% за покупки в магазинах «Магнит»;

круглосуточные бесплатные консультации по юридическим, социальным, психологическим и медицинским вопросам на «Линии заботы»;

до 18% годовых на остаток средств на сберегательном счете;

оплата ЖКУ и других услуг без комиссий в мобильном приложении банка.

А еще у банка большая сеть отделений по всей стране, даже в поселках. Наличные с карты можно снять не только в банкоматах, но и в специальных терминалах в любом отделении «Почты России».

Льготный тариф со всеми перечисленными опциями подключится автоматически при поступлении соцвыплаты на счет в банке.

Как и когда оформить выплату?

Уже сейчас — пособия выплачиваются с 1 апреля 2022 года. При подаче заявления в мае вы получите первую выплату сразу за два месяца — апрель и май.

Подать заявление можно: через единый портал госуслуг (нужна подтвержденная учетная запись);

в МФЦ;

в Пенсионном фонде;

в мобильном приложении «Почта Банк Онлайн» — там можно в одно касание «передать» реквизиты счета, открытого в Почта Банке, для начисления пособия. Кстати, подтвердить «учетку» на госуслугах тоже можно в Почта Банке.