Кубанские семьи получат пособия на детей от 8 до 17 лет. Рассказываем, кому положены выплаты

Депутаты ЗСК рассмотрели и приняли закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет», внесенный на сессию губернатором края

Закон предусматривает ежемесячные денежные выплаты из ПФР на каждого ребенка от 8 до 17 лет одному из родителей — гражданину РФ, проживающему в Краснодарском крае, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения, установленный в крае на дату обращения. В 2022 году это 12 тыс. 148 рублей.

Пособия назначат по итогам комплексной оценки нуждаемости семьи с учетом доходов и имущественной обеспеченности. В этом году не будут учитывать доходы безработных членов семьи, если трудовой договор с ними расторгли с 1 марта 2022 года.

Получить выплаты семьи смогут начиная с 1 мая 2022 года через госуслуги, МФЦ и управления пенсионного фонда.

В этом году ежемесячную выплату в регионе предоставят на более чем 200 тыс. детей. В зависимости от доходов семьи размер пособий составит 50% прожиточного минимума для детей — 5892 рубля, 75% — 8838 рублей или 100% — 11 тыс. 784 рубля.

В 2022 году на эти цели требуется порядка 20 млрд рублей, из которых 4,4 млрд рублей — средства краевого бюджета.

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«Мы собрались на внеочередную сессию для оперативного принятия краевого закона по реализации положений мартовского указа президента о поддержке семей с детьми. Защита семьи всегда была одним из безусловных приоритетов социальной политики на федеральном и краевом уровнях. В период пандемии коронавируса высокую социальную эффективность показали выплаты на детей от трех до семи лет, которые также были инициированы президентом. Теперь меры поддержки расширены — малообеспеченные семьи будут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет. Мы всегда готовы и впредь незамедлительно корректировать краевое законодательство, чтобы обеспечить более высокий уровень материальной обеспеченности наших земляков», — прокомментировал принятый закон председатель ЗСК Юрий Бурлачко.