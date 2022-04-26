В Краснодаре состоятся показы балета «Мир» по роману Льва Толстого

Краснодарский край

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  • Музыкальный театр ТО «Премьера» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Музыкальный театр ТО «Премьера» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском Музыкальном театре ТО «Премьера» 28-29 апреля пройдут показы современного балета «Мир» по роману Льва Толстого «Война и мир»

Автором его идеи и либретто выступил заслуженный деятель искусств Кубани Александр Мацко. Он же был хореографом-постановщиком и занимался подбором музыки. В «Мире» заняты артисты балета, ведущие солисты и хор театра. В записи музыкального материала участвовал симфонический оркестр Музыкального театра под руководством Дениса Ивенского.

Показы состоятся 28 и 29 апреля в 18:30. Стоимость билетов от 300 до 1 тыс. 500 рублей. Билеты в продаже. Спектакль доступен по Пушкинской карте.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском академическом театре драмы отменили премьерные показы спектакля «Человечный человек», которые должны были состояться 26–28 апреля. Пресс-служба сообщает, что это случилось по техническим причинам.

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