На Кубани суд вынес приговор водителю грузовика, который засыпал перегноем 5-летнюю девочку

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео пресс-службы Краснодарского краевого суда
    © Кадр из видео пресс-службы Краснодарского краевого суда

В Динском районе суд назначил исправительные работы водителю КамАЗа, который высыпал перегной на ребенка

Напомним, в начале марта 2021 года в станице Старомышастовской водитель КамАЗа привез перегной в частный двор. Когда из грузовика выгружали землю, рядом находилась пятилетняя дочь хозяина дома. Ее засыпали землей, а через некоторое время обнаружили пропажу ребенка.

Девочку нашли без признаков жизни под завалом. На водителя КамАЗа завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Установлено, что смерть наступила от асфиксии.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края 25 апреля сообщили, что Динской суд вынес приговор водителю грузовика. Ему назначили год исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

В суде мужчина вину признал и заявил, что для него это стало личной трагедией. При вынесении обвинения суд учел, что у обвиняемого трое несовершеннолетних детей, а также мужчина возместил потерпевшим моральный ущерб. 

Как писали Юга.ру, в апреле в Анапе на море погиб ребенок. Он вместе с матерью зашел в воду в шторм.

Дети Динской район смерть Суд

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На Кубани суд вынес приговор водителю грузовика, который засыпал перегноем 5-летнюю девочку
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