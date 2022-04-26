На Кубани суд вынес приговор водителю грузовика, который засыпал перегноем 5-летнюю девочку

В Динском районе суд назначил исправительные работы водителю КамАЗа, который высыпал перегной на ребенка

Напомним, в начале марта 2021 года в станице Старомышастовской водитель КамАЗа привез перегной в частный двор. Когда из грузовика выгружали землю, рядом находилась пятилетняя дочь хозяина дома. Ее засыпали землей, а через некоторое время обнаружили пропажу ребенка.

Девочку нашли без признаков жизни под завалом. На водителя КамАЗа завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Установлено, что смерть наступила от асфиксии.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края 25 апреля сообщили, что Динской суд вынес приговор водителю грузовика. Ему назначили год исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

В суде мужчина вину признал и заявил, что для него это стало личной трагедией. При вынесении обвинения суд учел, что у обвиняемого трое несовершеннолетних детей, а также мужчина возместил потерпевшим моральный ущерб.