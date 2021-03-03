На Кубани погибла пятилетняя девочка, на которую высыпали перегной из грузовика

Краснодарский край

Распечатать

В Динском районе 2 марта водитель КамАЗа при выгрузке перегноя засыпал пятилетнюю девочку

Вечером 2 марта в станице Старомышастовской 40-летний водитель КамАЗа доставил перегной в частный двор на улице Садовой. Во время выгрузки земли рядом с грузовиком гуляла пятилетняя дочь хозяина дома. Ее засыпало землей, а через некоторое время родители заметили пропажу ребенка.

Родственники начали искать дочь и нашли ее под завалом без признаков жизни. 

По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, днем 2 марта в Краснодаре 4-летняя девочка играла со спичками и подожгла линолеум и кухонный гарнитур.

Дети Динской район Следственный комитет смерть

Новости

В Новороссийске фермер подделал документы о покупке кроликов и незаконно получил 600 тыс. рублей субсидий
На Кубани погибла пятилетняя девочка, на которую высыпали перегной из грузовика
В Краснодаре врачи спасли роженицу, которая потеряла 4 литра крови
В Краснодаре откроется выставка «Женщины в искусстве»
Глава минздрава Кубани пообещал разобраться с проблемой обеспечения детей лекарствами
На «Курорте Красная Поляна» открыли арт-объект #SERNA

Лента новостей

Город для автомобилей или людей?
Вчера, 08:01
Город для автомобилей или людей?
Как собираются развивать улицы в историческом центре Краснодара
«Вам лечение не нужно»
1 марта, 08:00
«Вам лечение не нужно»
Жительнице Кубани отказывают в лекарствах от ВИЧ
«Я просто очень счастлива»
1 марта, 16:10
«Я просто очень счастлива»
Жительница Кубани выиграла автомобиль

Реклама на портале