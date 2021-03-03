На Кубани погибла пятилетняя девочка, на которую высыпали перегной из грузовика

В Динском районе 2 марта водитель КамАЗа при выгрузке перегноя засыпал пятилетнюю девочку

Вечером 2 марта в станице Старомышастовской 40-летний водитель КамАЗа доставил перегной в частный двор на улице Садовой. Во время выгрузки земли рядом с грузовиком гуляла пятилетняя дочь хозяина дома. Ее засыпало землей, а через некоторое время родители заметили пропажу ребенка.

Родственники начали искать дочь и нашли ее под завалом без признаков жизни.

По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, днем 2 марта в Краснодаре 4-летняя девочка играла со спичками и подожгла линолеум и кухонный гарнитур.