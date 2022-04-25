Адыгея получит больше 2 млрд рублей на строительство объездной вокруг Майкопа, развязки под Энемом и дороги в Дагомыс

«За последние годы мы многое сделали для развития транспортной инфраструктуры республики. Вкладываются существенные средства в ремонт дорог и строительство новых объектов. Благодаря федеральной поддержке нам удается ускоренными темпами выполнять задачи по совершенствованию дорожной сети республики. Но потенциал большой, впереди у нас много задач. Одна из главных — снижение числа ДТП. Наши трассы должны быть «дорогами жизни» в прямом и переносном смыслах этого слова. Поэтому мы продолжим эту работу, уделяя внимание не только региональным, но и муниципальным дорогам», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.