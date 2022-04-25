Адыгея получит больше 2 млрд рублей на строительство объездной вокруг Майкопа, развязки под Энемом и дороги в Дагомыс
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Адыгея получит 2 млрд 274,9 млн рублей на завершение трех крупных дорожных проектов
Правительство РФ утвердило распределение между регионами на 2022 год дополнительных 120 млрд рублей на дорожное строительство из резервного фонда Кабмина.
Новости о новой объездной вокруг Майкопа:
Адыгея получит 2 млрд 274,9 млн рублей, чтобы завершить строительство:
- третьей очереди автомобильной дороги в обход Майкопа (524 млн рублей);
- транспортной развязки на автодороге Энем — Новобжегокай (1,5 млрд рублей);
- автодороги Черниговская — Дагомыс на территории Майкопского района (172,4 млн рублей).
«За последние годы мы многое сделали для развития транспортной инфраструктуры республики. Вкладываются существенные средства в ремонт дорог и строительство новых объектов. Благодаря федеральной поддержке нам удается ускоренными темпами выполнять задачи по совершенствованию дорожной сети республики. Но потенциал большой, впереди у нас много задач. Одна из главных — снижение числа ДТП. Наши трассы должны быть «дорогами жизни» в прямом и переносном смыслах этого слова. Поэтому мы продолжим эту работу, уделяя внимание не только региональным, но и муниципальным дорогам», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Как писали Юга.ру, глава Росавтодора отметил, что дороги в Адыгее имеют большое транзитное значение.