В Краснодаре закрыт проезд по участку Адыгейской Набережной

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В Краснодаре из-за ремонта теплосетей закрыли проезд по Адыгейской Набережной

С 14 апреля в Краснодаре начали реконструкцию двух участков теплосети протяженностью 931 метр. Эта магистраль снабжает горячей водой и теплом Центральный район города. Ремонт идет в районе улиц Кубанской и Адыгейской Набережной.

Демонтировать старые трубы начнут с 16 мая, во время остановки Краснодарской ТЭЦ на плановый ремонт. Горячая вода из домов не исчезнет, для ее подачи смонтируют обходную линию. В сентябре, после завершения работ, временную магистраль демонтируют и тепло снова будет подаваться через основную магистраль.

Из-за ремонта до 1 июня ограничен проезд по улице Кубанской — от дома № 47 до дома № 52А.

А до 2 октября нельзя проехать по Адыгейской Набережной от Линейной до переулка Стеклотарного.

Отметим, по данным сервиса «Google Карты», движение закрыто еще по переулку Лунному, а участок Адыгейской Набережной открыт от Линейной до Угольного переулка. По данным «Яндекс.Карт», Лунный переулок открыт.

Водителям легковых автомобилей рекомендуют объезжать этот участок по параллельным и прилегающим улицам. Движение грузового транспорта и машин организовали по следующим маршрутам:

  • ул. Ставропольская — ул. им. Шевченко — ул. Новороссийская;
  • ул. Ставропольская — ул. им. Шевченко — ул. Майкопская.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 14 мая участок улицы Чкалова от Гоголя до Карасунской станет двусторонним.

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