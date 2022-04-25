В Краснодаре закрыт проезд по участку Адыгейской Набережной

С 14 апреля в Краснодаре начали реконструкцию двух участков теплосети протяженностью 931 метр. Эта магистраль снабжает горячей водой и теплом Центральный район города. Ремонт идет в районе улиц Кубанской и Адыгейской Набережной.

Демонтировать старые трубы начнут с 16 мая, во время остановки Краснодарской ТЭЦ на плановый ремонт. Горячая вода из домов не исчезнет, для ее подачи смонтируют обходную линию. В сентябре, после завершения работ, временную магистраль демонтируют и тепло снова будет подаваться через основную магистраль.

Из-за ремонта до 1 июня ограничен проезд по улице Кубанской — от дома № 47 до дома № 52А.