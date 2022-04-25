В Краснодаре закрыт проезд по участку Адыгейской Набережной
В Краснодаре из-за ремонта теплосетей закрыли проезд по Адыгейской Набережной
С 14 апреля в Краснодаре начали реконструкцию двух участков теплосети протяженностью 931 метр. Эта магистраль снабжает горячей водой и теплом Центральный район города. Ремонт идет в районе улиц Кубанской и Адыгейской Набережной.
Демонтировать старые трубы начнут с 16 мая, во время остановки Краснодарской ТЭЦ на плановый ремонт. Горячая вода из домов не исчезнет, для ее подачи смонтируют обходную линию. В сентябре, после завершения работ, временную магистраль демонтируют и тепло снова будет подаваться через основную магистраль.
Из-за ремонта до 1 июня ограничен проезд по улице Кубанской — от дома № 47 до дома № 52А.
А до 2 октября нельзя проехать по Адыгейской Набережной от Линейной до переулка Стеклотарного.
Отметим, по данным сервиса «Google Карты», движение закрыто еще по переулку Лунному, а участок Адыгейской Набережной открыт от Линейной до Угольного переулка. По данным «Яндекс.Карт», Лунный переулок открыт.
Водителям легковых автомобилей рекомендуют объезжать этот участок по параллельным и прилегающим улицам. Движение грузового транспорта и машин организовали по следующим маршрутам:
- ул. Ставропольская — ул. им. Шевченко — ул. Новороссийская;
- ул. Ставропольская — ул. им. Шевченко — ул. Майкопская.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 14 мая участок улицы Чкалова от Гоголя до Карасунской станет двусторонним.