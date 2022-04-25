В Краснодаре участок улицы Чкалова станет двусторонним
С 14 мая в Краснодаре на участке улицы Чкалова будет двустороннее движение
В Краснодаре с 14 мая на улице Чкалова от Гоголя до Карасунской движение автомобилей станет двусторонним, сообщили в пресс-службе мэрии города.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что это необходимо для улучшения схемы движения транспорта на различных участках дорог. На участке улицы с новой схемой движения установят соответствующие дорожные знаки и нанесут разметку.
Напомним, на участке трассы М-4 «Дон» в районе аула Тугургой из‑за замены деформационных швов для движения закрыли дорогу в Краснодар при выезде на М-4 «Дон» с Южного обхода. Работы там планируют закончить 1 мая.
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