В Краснодаре участок улицы Чкалова станет двусторонним

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 14 мая в Краснодаре на участке улицы Чкалова будет двустороннее движение

В Краснодаре с 14 мая на улице Чкалова от Гоголя до Карасунской движение автомобилей станет двусторонним, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что это необходимо для улучшения схемы движения транспорта на различных участках дорог. На участке улицы с новой схемой движения установят соответствующие дорожные знаки и нанесут разметку.

Напомним, на участке трассы М-4 «Дон» в районе аула Тугургой из‑за замены деформационных швов для движения закрыли дорогу в Краснодар при выезде на М-4 «Дон» с Южного обхода. Работы там планируют закончить 1 мая.

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