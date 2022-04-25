Летом на Кубани откроют 11 новых морских пляжей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что летом в крае откроют 11 новых пляжей. Они появятся в Сочи, Геленджике, Ейске и Приморско-Ахтарске. Всего к 1 мая в Краснодарском крае оборудуют 100 пляжей. Из них 30 откроют в Анапе, 23 — в Геленджике, 23 — в Сочи, 11 — в Туапсинском районе, 7 — в Новороссийске, 6 — в Темрюкском районе.

Летом для гостей и жителей Кубани будут доступны 525 пляжей на Черном и Азовском морях. В степных районах оборудуют 12 речных пляжей, добавили в пресс-службе администрации края.

В минкурортов края отметили, что на лето забронировано уже 50% номерного фонда. А на майских праздниках Кубань готовится принять около 600 тыс. туристов.

Как писали Юга.ру, на время курортного сезона между Новороссийском, Геленджиком и Сочи будет ходить теплоход «Комета». Также к курортам Северного Кавказа и Черному морю запустят дополнительные поезда.