Сочи могут убрать из программы туристического кешбэка

Программа туристического кешбэка дает возможность вернуть до 20% стоимости от турпоездок по России. Альянс туристических агенств России выступил с предложением исключить из этой программы в Сочи. Туроператоры считают, что выплаты нужно производить в первую очередь за туры в те города, где из-за закрытых аэропортов снизился поток отдыхающих.

Вице-президент Альянса Алексан Мкртчян рассказал «Известиям», что в Сочи все в порядке с потоком отдыхающих и давать кешбэк за туры туда, «как тушить пожар бензином». Он считает неправильным, что в одном городе наплыв туристов, а другим курортам приходится «затягивать пояса».

Мкртчян объяснил, что на снижении турпотока сказалось закрытие аэропортов в Геленджике и Анапе. Пока запрет на полеты туда действует до 25 апреля, но майские бронирования для этих курортов уже упущены. Отели в городах с неработающими аэропортами несут расходы на налоги и зарплаты персоналу, при этом плохо заполняются.

Вице-президент Альянса считает, что возможными мерами поддержки могут стать субсидии, развитие наземных маршрутов доставки отдыхающих и программы туристического кешбэка именно на эти регионы.

Как писали Юга.ру, в России возобновили программу детского туристического кешбэка. По ней родители могут вернуть до 50% от стоимости путевки в лагерь, но не более 20 тыс. рублей