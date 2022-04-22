Глава Адыгеи поздравил верующих с предстоящим праздником Пасхи

21 апреля глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с архиепископом Майкопским и Адыгейским Тихоном

Глава республики поздравил православных верующих с предстоящим праздником Пасхи и пожелал всем здоровья и благополучия. Особое внимание он обратил на обеспечение безопасности во время богослужений и праздничных мероприятий.

Читайте также: В Адыгее усилят меры антитеррористической безопасности на период майских праздников

«Мы придаем большое значение межконфессиональному согласию в республике. Значимая роль в укреплении духовно-нравственных устоев принадлежит Майкопской и Адыгейской епархии и Духовному управлению мусульман республики Адыгея и Краснодарского края. Их совместная эффективная работа, поддержка людей в трудные минуты влияют на укрепление духа человека и всего общества. Это основа, которая позволяет нам развиваться», — отметил Мурат Кумпилов.

На встрече также обсудили благоустройство территорий возле действующих церквей и строительство храмов. В кафедральном Свято-Успенском соборе уже завершили кровельные работы, начинают отделку купола, на очереди — колокольня. Также прихожан ждут новые храмы в станицах Дондуковской и Безводной. Недавно асфальтировали дорогу к храму в хуторе Гавердовском.