Глава Адыгеи поздравил верующих с предстоящим праздником Пасхи

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

21 апреля глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с архиепископом Майкопским и Адыгейским Тихоном

Глава республики поздравил православных верующих с предстоящим праздником Пасхи и пожелал всем здоровья и благополучия. Особое внимание он обратил на обеспечение безопасности во время богослужений и праздничных мероприятий.

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«Мы придаем большое значение межконфессиональному согласию в республике. Значимая роль в укреплении духовно-нравственных устоев принадлежит Майкопской и Адыгейской епархии и Духовному управлению мусульман республики Адыгея и Краснодарского края. Их совместная эффективная работа, поддержка людей в трудные минуты влияют на укрепление духа человека и всего общества. Это основа, которая позволяет нам развиваться», — отметил Мурат Кумпилов.

На встрече также обсудили благоустройство территорий возле действующих церквей и строительство храмов. В кафедральном Свято-Успенском соборе уже завершили кровельные работы, начинают отделку купола, на очереди — колокольня. Также прихожан ждут новые храмы в станицах Дондуковской и Безводной. Недавно асфальтировали дорогу к храму в хуторе Гавердовском.

Глава Адыгеи сказал, что готов поддерживать все созидательные проекты и отметил значимость взаимодействия органов власти и лидеров ведущих конфессий для сохранения гражданского мира и согласия в республике.

Мурат Кумпилов Пасха Праздники Церковь

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