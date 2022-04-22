В Адыгее усилят меры антитеррористической безопасности на период майских праздников

Адыгея

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  • Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Адыгее усилят охрану в период подготовки и проведения Пасхи, Радоницы, Ураза-байрама, Праздника весны и труда и Дня Победы

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что в предпраздничный период возросла вероятность поступления анонимных сообщений с угрозами террористического характера. С начала года зафиксировано уже 6 подобных фактов, по которым возбуждены уголовные дела.

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«Впереди нас ждут долгожданные майские праздники, в том числе самый главный для страны день — День Победы. В этом году эпидситуация позволяет организовать торжества в очном формате. У нас в республике готовится насыщенная программа мероприятий», — отметил Мурат Кумпилов.

Он отметил, важно, чтобы они прошли не только интересно, но и спокойно. Для этого правоохранительные органы проведут комплекс профилактических мероприятий с представителями общественных структур, студенческих коллективов, национальных общин и диаспор.

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«Уверен, что принятые меры позволят максимально оградить жителей республики от возможных неприятностей, чтобы все мы смогли с пользой и удовольствием провести праздничные дни», — сказал Мурат Кумпилов.

Антитеррор Безопасность Мурат Кумпилов Праздники

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