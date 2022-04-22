В Краснодаре пройдет распродажа картин местных художников из-за закрытия мастерской

Краснодарский край

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  • © Фото Daian Gan, pexels.com
    © Фото Daian Gan, pexels.com

В центре Краснодара 23 апреля состоится распродажа картин местных авторов из-за закрытия мастерской художника и музыканта Валерия Лимонадова

Как сообщают организаторы, дом, в котором на протяжении 25 лет располагалась мастерская, выкуплен, владельцы планируют его снести. Только на один день помещение, из которого уже вывезли всю мебель, превратится в галерею, в которой будут представлены самые разные артефакты: картины, рисунки и зарисовки как известных художников, так и не установленных авторов.

Уточняется, что цены на работы будут устанавливаться на ходу и будут доступны. Ожидается, что вечером событие посетит джазовый дуэт «ТриоКвартет».

«Деньги, вырученные с продажи картин, пойдут на благотворительность. Используя эти средства, Валера Лимонадов и Саша Саидов будут творить благо себе и окружающему миру по своему усмотрению. Скорее всего, они купят краски и подрамники», — рассказали организаторы распродажи.

Событие состоится 23 апреля по адресу улица Рашпилевская, 28. Начало в 15:00.

Как писали Юга.ру, в этот же день в 14:00 в старинном особняке Лю Трахова пройдет модный «Показ чувств» местного дизайнера Светланы Эннс.

Искусство Краснодар

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В Краснодаре пройдет распродажа картин местных художников из-за закрытия мастерской
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