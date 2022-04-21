В Краснодаре пройдет необычный модный показ дизайнера Светланы Эннс

Новая коллекция, созданная из остатков тканей от десяти предыдущих, посвящена путешествию внутрь себя и человеческой многогранности. Своими работами автор хочет сказать, что не бывает плохих эмоций, что каждая важна и помогает раскрыть истинное «я». Сообщается, что показ будет с терапевтическим эффектом.

В дефиле будут участвовать непрофессиональные модели, которых Светлана Эннс выбрала через конкурс в инстаграме*. На показе гостей ждет музыкальное сопровождение от певицы Улы Диринг, свою авторскую программу она собрала специально под коллекцию бренда ENNS.

Начало в 14:00. Особняк Лю Трахова находится по адресу: улица Мира, 61. Количество пригласительных ограничено. Чтобы узнать подробности, как получить билет на модный показ, перейдите в аккаунт дизайнера.

*Компания Meta и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram признаны экстремистскими, их деятельность запрещена в России (Тверской суд Москвы, 21.03.2022 г.).