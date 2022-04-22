На строительство трассы к Крымскому мосту на Кубани могут выделить еще 17 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Для ускоренного строительства трассы А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога 290 Новороссийск — Керчь могут выделить дополнительное финансирование

Напомним, строительство этой трассы началось в 2020 году. Ее протяженность составит 119 км, а стоимость оценивалась в 87 млрд рублей. Закончить все работы планировали в 2024 году.

На совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры края 19 апреля стало известно, что на строительство трассы могут дополнительно выделить 17 млрд рублей. Эти деньги нужны, чтобы ускорить работы. Заявку на дополнительные средства уже подали в Федеральную адресную инвестиционную программу, сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань».

Сейчас всю трассу очистили от взрывоопасных предметов, обустроили складские и технологические площадки, проложили подъездные пути и построили городок для строителей в станице Анастасиевской. Работы одновременно выполняются практически на всем протяжении трассы. Также привезли более 1,75 млн кубометров песчаного грунта и 500 млн тонн щебеночно-песчаной смеси.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре продолжается строительство Дальнего Западного обхода. Чтобы ускорить работы, в станице Новотитаровской запустили бетонный завод.

Дороги Крымский мост Строительство

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На строительство трассы к Крымскому мосту на Кубани могут выделить еще 17 млрд рублей
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