Сергей Галицкий занял 28-ю строчку среди богатейших россиян по версии Forbes. В рейтинг попал еще один кубанец

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Издание Forbes оценило состояние владельца ФК «Краснодар» в 3,3 млрд долларов

По версии журнала Forbes, в 2022 году Сергей Галицкий располагает капиталом в 3,3 млрд долларов (по данным на 7 апреля 2022 года). Он входит в топ-30 богатейших россиян и находится на 970 месте среди богатейших людей планеты. В 2021 году его состояние оценивалось в 3,5 млрд долларов, годом ранее — в 3,4 млрд долларов.

Еще один бизнесмен, которые связан с Краснодарским краем, — Олег Дерипаска — занимает 45 место в российском рейтинге и 1 тыс. 729 место — в мировом. Его состояние оценивается 1,7 млрд долларов. В 2021 году его состояние оценивалось в 3,8 млрд долларов.

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Первое место в списке самых богатых россиян занимает Владимир Лисин, он председатель правления Группы НЛМК, ведущего производителя металлопродукции, — 18,4 млрд долларов.

Мировой рейтинг возглавляет генеральный директор Tesla Илон Маск — 279,5 млрд долларов.

Ранее Юга.ру писали, что в 2021 году Сергей Галицкий опустился на 11 позиций в рейтинге Forbes, хотя его состояние выросло.

Бизнес-сообщество Рейтинги Сергей Галицкий ФК «Краснодар»

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