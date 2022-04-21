На третьем участке объездной дороги вокруг Майкопа будет два моста и четыре развязки

Предполагается, что его протяженность составит более 11 км с двумя мостовыми переходами и четырьмя транспортными развязками. Первую развязку предусмотрено построить у начала нового участка дороги, вторую — в районе поселка Табачный, третью — на автодороге Майкоп — Курджипская. Завершится новый участок дороги в обход республиканской столицы транспортной развязкой с выходом на дорогу Майкоп — Даховская — Гузерипль.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры республики. На нем детально обсудили предлагаемый Минстроем республики проект траектории третьего участка объездной дороги вокруг Майкопа.

Глава Адыгеи поручил внимательно изучить все сопутствующие факторы, а также учесть перспективы развития туризма с созданием горнолыжного экокурорта «Лагонаки».

Одновременно с выполнением задач по крупным дорожным объектам он указал на необходимость не упускать из внимания плановые работы для достижения показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«За последние годы мы многое сделали для развития транспортной инфраструктуры республики. Вкладываются существенные средства в ремонт дорог и строительство новых объектов. Благодаря федеральной поддержке нам удается ускоренными темпами выполнять задачи по совершенствованию дорожной сети республики. Но потенциал большой, впереди у нас много задач. Одна из главных — снижение числа ДТП. Наши трассы должны быть дорогами жизни в прямом и переносном смысле этого слова. Поэтому будем продолжать эту работу, уделяя внимание не только региональным, но и муниципальным дорогам», — подчеркнул Кумпилов.