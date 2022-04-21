На майские праздники из Анапы в Крым пустят дополнительные электрички

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 1 по 10 мая между Керчью и Анапой будут ходить дополнительные три пары поездов

Между городами Анапа и Керчь с 1 по 10 мая назначат дополнительные поезда № 6805/6806 и 6807/6808, сообщили в пресс-службе Южной пассажирской компании. Составы будут ходить по расписанию:

  • № 6805/6806 отправляется из Анапы в 12:30, прибывает в Керчь в 14:38;
  • № 6807/6808 отправляется из Керчи в 14:40, прибывает в Анапу в 16:47;
  • № 6801/6802 отправляется от станции Керчь — Южная Новый парк в 6:45, прибывает в Анапу в 8:37;
  • № 6803/6804 отправляется из Анапы в 9:18, прибывает на станцию Керчь — Южная Новый парк в 11:08;
  • № 6809/6810 отправляется от станции Керчь — Южная Новый парк в 19:16, прибывает в Анапу в 21:08;
  • № 6811/6812 отправляется из Анапы в 19:55, прибывает на станцию Керчь — Южная Новый парк в 21:46.

Время в пути от Анапы до Керчи составит около двух часов, до Феодосии — около четырех.

Напомним, в декабре «Ласточка» из Ростова в Анапу изменила маршрут. Теперь поезд ходит через Краснодар, а конечной станцией стал Таганрог-2.

Анапа отдых Поезда

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На майские праздники из Анапы в Крым пустят дополнительные электрички
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