На майские праздники из Анапы в Крым пустят дополнительные электрички

С 1 по 10 мая между Керчью и Анапой будут ходить дополнительные три пары поездов

Между городами Анапа и Керчь с 1 по 10 мая назначат дополнительные поезда № 6805/6806 и 6807/6808, сообщили в пресс-службе Южной пассажирской компании. Составы будут ходить по расписанию:

№ 6805/6806 отправляется из Анапы в 12:30, прибывает в Керчь в 14:38;

№ 6807/6808 отправляется из Керчи в 14:40, прибывает в Анапу в 16:47;

№ 6801/6802 отправляется от станции Керчь — Южная Новый парк в 6:45, прибывает в Анапу в 8:37;

№ 6803/6804 отправляется из Анапы в 9:18, прибывает на станцию Керчь — Южная Новый парк в 11:08;

№ 6809/6810 отправляется от станции Керчь — Южная Новый парк в 19:16, прибывает в Анапу в 21:08;

№ 6811/6812 отправляется из Анапы в 19:55, прибывает на станцию Керчь — Южная Новый парк в 21:46.

Время в пути от Анапы до Керчи составит около двух часов, до Феодосии — около четырех.

Напомним, в декабре «Ласточка» из Ростова в Анапу изменила маршрут. Теперь поезд ходит через Краснодар, а конечной станцией стал Таганрог-2.