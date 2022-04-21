Первый университетский лицей им. Н.И. Лобачевского на Кубани набирает иногородних школьников

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»

29 апреля 2022 года пройдет первый этап отбора иногородних школьников в Первый университетский лицей им. Н.И. Лобачевского в Усть-Лабинске. Зарегистрироваться можно до 27 апреля включительно

В лицей набирают школьников шестых и девятых классов для поступления в 7-й и 10-й классы соответственно. Шестиклассники сдают экзамен по математике, девятиклассники — русский язык, математику и дополнительный экзамен по одному из профилей — информатика, физико-математический или химико-биологический.

Письменные экзамены пройдут в Нижнем Новгороде, Рязани, Братске, Шелехове, Красноярске и Усть-Лабинске. Школьников, набравших проходной балл на первом экзамене, пригласят на второй этап — в летний учебный лагерь на базе лицея, где состоится окончательный отбор.

Экзамен в Краснодарском крае пройдет 29 апреля на площадке Первого университетского лицея им Н.И. Лобачевского по адресу: Усть-Лабинск, ул. Марии Овсянниковой, д. 20. Зарегистрироваться можно онлайн до 27 апреля включительно. Дополнительная информация доступна по тел. +7 (991) 077-42-12.

Первый университетский лицей имени Н.И. Лобачевского открыли в Усть-Лабинске 8 апреля 2022 года, его построил фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело». Лицей рассчитан на 475 учеников 7-11 классов. Обучение в нем — бесплатное, для школьников из других регионов построили комфортный кампус на 200 мест.

  • © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Территория лицея занимает 4,5 га. В учебном корпусе расположены оснащенные современной техникой аудитории и лаборатории, двухэтажная библиотека, бассейн, актовый и обеденный залы. На улице есть стадион, баскетбольная, волейбольная и тренажёрная площадки и корты для большого тенниса. В лицее работают художественные классы, балетные и театральные студии.

  • © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»
  • © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»
  • © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»
  • © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Лицей готовит учеников к поступлению на естественно-научные факультеты лучших вузов страны, в первую очередь МГУ имени М.В. Ломоносова. Здесь учитывают личные особенности, интересы и способности учеников — для каждого лицеиста составляют индивидуальный учебный план. Важная роль в программе обучения отводится проектно-исследовательской деятельности. Для этого лицей сотрудничает с ведущими вузами, образовательными центрами и промышленными компаниями страны.

Вольное дело Вузы Образование Олег Дерипаска Студенты Школьники

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