В Краснодаре трамваи №5 продлили до улицы Петра Метальникова

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Маршрут краснодарского трамвая № 5 продлили по новой линии. По новой схеме он будет курсировать с 21 апреля

20 апреля в администрации Краснодара сообщили, что по просьбам жителей с 21 апреля продлят маршрут трамвая № 5 по новой трамвайное ветке — от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова. Также на маршрут добавят два новых вагона. По словам мэра Краснодара Андрея Алексеенко, это позволит соединить Музыкальный микрорайон с Пашковским жилым массивом.

Сейчас по новой ветке на улице Московской ходят трамваи №8, №15, №21 и №22. Трамваи №5 ходили лишь до улицы Солнечной, где разворачивались и ехали в обратную сторону по своему маршруту.

Красным цветом показан новый участок маршрута:

  • © Скриншот с сайта 2gis.ru
    © Скриншот с сайта 2gis.ru

Расписание движения маршрутов МУП «КТТУ» в режиме реального времени доступно на сайте proezd.kttu.ru.

Ранее Юга.ру писали, что 31 марта в Краснодаре запустили движение по новой трамвайной ветке на улице Московской. Это событие горожане ждали больше года. Линия длиной в 5,5 км пролегает от улицы Солнечной до Петра Метальникова.

Наш материал о первом рейсе по первой построенной за 20 лет новой трамвайной линии в Краснодаре можно прочитать здесь.

Андрей Алексеенко Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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