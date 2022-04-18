Краснодару компенсируют 130 млн рублей на строительство школы в микрорайоне Почтовом

Кубань получит 130 млн рублей на компенсацию строительства школы на 1 тыс. 550 человек в микрорайоне Почтовом

18 апреля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что Краснодарский край получит 130 млн рублей от Правительства РФ на компенсацию затрат на строительство школы.

Ранее Юга.ру писали, что власти Кубани 7 апреля сообщили о завершении строительства школы на 1 тыс. 550 мест на улице Автолюбителей в краснодарском микрорайоне Почтовом. Занятия там планируют начать 1 сентября.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, документы на получение компенсации готовятся еще на две строящиеся школы — это учебное заведение на 1 тыс. 550 мест на улице Спортивной в Анапе — 102 млн рублей, а также школа на 1 тыс. 100 мест в 15 мкр Новороссийска — 119 млн рублей.

«Безусловно, рост стоимости стройматериалов сегодня отражается на цене контракта. Это серьезная дополнительная нагрузка на краевой бюджет. Несмотря на сложности, в новых экономических условиях мы сохраняем свои обязательства и не снижаем объемов социального строительства. Благодарен правительству за такую поддержку. Сегодня ждем одобрения заявки на 130 млн и в мае планируем заключить соглашение на получение средств», — сказал губернатор.

В администрации уточнили, чтоиз краевого бюджета в 2022 году на строительство школ выделили более 10 млрд рублей.