Краснодару компенсируют 130 млн рублей на строительство школы в микрорайоне Почтовом
Кубань получит 130 млн рублей на компенсацию строительства школы на 1 тыс. 550 человек в микрорайоне Почтовом
Ранее Юга.ру писали, что власти Кубани 7 апреля сообщили о завершении строительства школы на 1 тыс. 550 мест на улице Автолюбителей в краснодарском микрорайоне Почтовом. Занятия там планируют начать 1 сентября.
18 апреля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что Краснодарский край получит 130 млн рублей от Правительства РФ на компенсацию затрат на строительство школы.
По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, документы на получение компенсации готовятся еще на две строящиеся школы — это учебное заведение на 1 тыс. 550 мест на улице Спортивной в Анапе — 102 млн рублей, а также школа на 1 тыс. 100 мест в 15 мкр Новороссийска — 119 млн рублей.
«Безусловно, рост стоимости стройматериалов сегодня отражается на цене контракта. Это серьезная дополнительная нагрузка на краевой бюджет. Несмотря на сложности, в новых экономических условиях мы сохраняем свои обязательства и не снижаем объемов социального строительства. Благодарен правительству за такую поддержку. Сегодня ждем одобрения заявки на 130 млн и в мае планируем заключить соглашение на получение средств», — сказал губернатор.
В администрации уточнили, чтоиз краевого бюджета в 2022 году на строительство школ выделили более 10 млрд рублей.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре в очередной раз продлили сроки реконструкции стадиона «Динамо». На этот раз — из-за «необходимости замены импортных комплектующих [которые теперь не поставляют в Россию] отечественными аналогами».