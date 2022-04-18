ЦБ снова разрешил банкам России продавать наличную валюту

Российские банки снова смогут продавать наличную валюту гражданам с 18 апреля

Ранее Юга.ру писали, что ЦБ РФ в марте ввел ограничения по валютным операциям, в том числе на продажу наличной валюты. Это случилось на фоне высокой волатильности (резких колебаний курса) рубля. 18 марта РИА «Новости» сообщило, что Банк России разрешил возобновить продажу наличной валюты гражданам.

«Таким образом, на период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получили право продавать россиянам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года», — пишет издание.