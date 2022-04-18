Команда «ЮгСтройИмпериал» провела субботник в Комсомольском микрорайоне

Команда навела порядок в Комсомольском микрорайоне. Сотрудники покрасили ограждения и скамейки на набережной Карасунских озер и Сормовском бульваре, побелили и высадили деревья на улице Уральской.

«Сегодня многие сотрудники компании вышли на субботник со своими семьями. В жилых комплексах «ЮгСтройИмпериал» вместе с активными жителями уборку проводит наша управляющая компания. Уверен, такая совместная работа позволит сделать Краснодар уютным и благоустроенным в кратчайшие сроки. Горжусь, что работаю в команде неравнодушных людей, которые с удовольствием принимают участие в большом субботнике и хотят сделать свой город лучше», — поделился впечатлениями первый заместитель гендиректора ООО «ЮгСтройИмпериал», зампредседателя комитета гордумы Краснодара по строительству, градостроительной и архитектурной деятельности Станислав Николенко.