Команда «ЮгСтройИмпериал» провела субботник в Комсомольском микрорайоне

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой «ЮгСтройИмпериал»
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой «ЮгСтройИмпериал»

Сотрудники крупнейшей строительной компании присоединились к всекубанскому субботнику и благоустроили набережную Карасунских озер и улицу Уральскую

Весной на Кубани традиционно проводят субботники. Около 200 сотрудников разных подразделений краснодарской СК «ЮгСтройИмпериал» — архитекторы, бухгалтеры, дизайнеры и юристы — присоединились к всекубанской инициативе.

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Команда навела порядок в Комсомольском микрорайоне. Сотрудники покрасили ограждения и скамейки на набережной Карасунских озер и Сормовском бульваре, побелили и высадили деревья на улице Уральской.

  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой «ЮгСтройИмпериал»
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой «ЮгСтройИмпериал»

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«Сегодня многие сотрудники компании вышли на субботник со своими семьями. В жилых комплексах «ЮгСтройИмпериал» вместе с активными жителями уборку проводит наша управляющая компания. Уверен, такая совместная работа позволит сделать Краснодар уютным и благоустроенным в кратчайшие сроки. Горжусь, что работаю в команде неравнодушных людей, которые с удовольствием принимают участие в большом субботнике и хотят сделать свой город лучше», — поделился впечатлениями первый заместитель гендиректора ООО «ЮгСтройИмпериал», зампредседателя комитета гордумы Краснодара по строительству, градостроительной и архитектурной деятельности Станислав Николенко.

Как писали ранее Юга.ру, краснодарский микрорайон «Родные Просторы» вышел в полуфинал премии Urban Awards.

Благоустройство Строительство Субботник

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