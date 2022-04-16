«Краснодог» снова будет отлавливать собак

Краснодарский край

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  • Чипированная собака © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    Чипированная собака © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

Приют для животных «Краснодог» снова возобновил работу по отлову собак

Напомним, в конце марта силовики обыскали краснодарский приют для животных «Краснодог». Сотрудники СК забрали документы и оргтехнику. Причиной стал случай, который произошел в 2021 году. Тогда на улице ребенка укусила бездомная собака.

Позже в приюте сообщили, что из-за изъятия техники и документов временно прекращается отлов собак. «Краснодог» отлавливал, стерилизовал и вакцинировал животных по контракту с городской мэрией. Но после обыска на какое-то время это стало невозможным.

15 апреля в телеграм-канале приюта написали, что снова продолжают выполнять муниципальный контракт по отлову животных. Если вы заметили бездомных собак, можно отправить письмо на почту mu.ptds@mail.ru, в департаменте обработают заявку и передадут приюту. Также вы можете помочь животным и отправить пожертвование на сайте «Краснодога».

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«Краснодог» снова будет отлавливать собак
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