Силовики обыскали приют для животных «Краснодог» из-за прошлогоднего происшествия

В 2021 году ребенка покусала собака. Сейчас из-за этого силовики решили устроить обыск в приюте «Краснодог»

В телеграм-канале краснодарского приюта для животных «Краснодог» сообщили, что 30 марта у них прошел обыск. Сотрудники Следственного комитета находились в организации несколько часов, забрали технику и не разрешали выйти без сопровождения даже в туалет.

Сегодня в телеграме приюта рассказали, что обыск прошел из-за несчастного случая в 2021 году. Тогда ребенка укусила бездомная собака. По данным газеты «Коммерсантъ-Кубань», после этого СК возбудил уголовное дело в отношении МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Краснодара по ч. 1 ст. 293 УК РФ за халатность при отлове бездомных животных. До октября 2021 года отловом бродячих собак и кошек в Краснодаре занимался «Краснодог» по контракту стоимостью 10,1 млн рублей.

«Предполагаем, что, по мнению органов, «Краснодог» несет пожизненную ответственность за всех бездомных собак в городе», — написали в телеграме приюта.

Приют и клиника продолжают работать в обычном режиме. Техника организации изъята на неопределенный срок, но счета не заморожены — отправить пожертвование еще можно.

Отметим, сейчас в Краснодаре никто не занимается отловом бездомных собак. В феврале управление закупок администрации Краснодара открыло подачу заявок на конкурс по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города. Начальная цена контракта составляет 19,48 млн рублей.

В 2020 году Юга.ру рассказывали, что «Краснодог» перестал бесплатно стерилизовать животных из-за травли. Организация даже отказалась от контракта с администрацией.