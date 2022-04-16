В Краснодаре достроили еще два литера проблемного ЖК «Семь вершин»

Краснодарский край

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  • © Фото Peter Lewicki, unsplash.com
    © Фото Peter Lewicki, unsplash.com

В ЖК «Семь вершин» в Краснодаре достроили еще два дома и скоро сдадут их в эксплуатацию

Напомним, ЖК «Семь вершин» в Краснодаре в 2011 году начинал возводить «Кубанькапстрой». Из-за банкротства генподрядчика ООО «Стройстиль» в 2014 году стройка остановилась. В 2017 году объекты передали группе компаний «ГИК», которая возобновила работы.

Один из литеров новый застройщик обещал сдать в 2018 году, еще два хотели ввести в эксплуатацию в 2019 году. Тогда ход работ контролировал бывший мэр Краснодара Евгений Первышов.

16 апреля в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что достроили еще два литера ЖК по улице Писателя Знаменского, 9. Две многоэтажки на 660 квартир получили заключение о соответствии. В скором времени их сдадут в эксплуатацию.  

Как писали Юга.ру, в марте в Краснодаре сдали в эксплуатацию литеры долгостроя ЖК «Свобода». Его дольщики ждали свои квартиры с 2013 года.

Красноармейский район Обманутые дольщики Строительство

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