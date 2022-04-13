Жители Адыгеи получат по 50 тыс. рублей на установку газового оборудования

Адыгея

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  • Газовая плита © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Газовая плита © Фото Елены Синеок, Юга.ру

До 2024 года помощь в газификации получат 818 семей

По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, в республике высокий уровень газификации, она давно и эффективно работает с «Газпромом». Сейчас в Адыгее выполняют поручение президента России по доведению газопровода к домам жителей. Среди них есть и малоимущие граждане, которые не могут самостоятельно установить дорогостоящее оборудование.

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«Для этого принято решение о единовременной выплате в размере 50 тыс. рублей на оплату выполненных работ по подключению домов к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования. И уже утвержден порядок предоставления выплаты — она положена определенным категориям граждан. Им нужно обратиться в учреждения труда и соцзащиты по месту жительства», — написал глава Адыгеи в своем телеграм-канале.

По предварительным расчетам, помощь в газификации получат 818 семей. На эти цели направят более 40 млн рублей в течение 2022-2024 годов. Всего в план социальной догазификации населения Адыгеи включено 6 тыс. 649 домов.

Единовременную выплату, согласно сообщению на официальном сайте республики, получат следующие категории граждан:

  • инвалиды и участники Великой отечественной войны;
  • вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
  • бывшие несовершеннолетние узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
  • лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя»;
  • лица, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
  • инвалиды 1 и (или) 2 группы либо дети-инвалиды;
  • семьи (одиноко проживающие граждане), имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Адыгее.

Ранее Юга.ру писали, что на ремонт дорог в Адыгее в 2022 году выделят около 5,3 млрд рублей.

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