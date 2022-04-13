В Краснодаре можно будет сдать на переработку ненужную технику

Краснодарский край

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  • © Фото Rene Asmussen, pexels.com
    © Фото Rene Asmussen, pexels.com

В краснодарском «Экоцентре» 17 апреля пройдет однодневная акция «Электровесна»

На переработку будет приниматься вышедшая из строя мелко и- крупногабаритная электротехника — утюги, смартфоны, пылесосы, телевизоры, чайники — всё, что втыкается в розетку или работает от батареек. Участников акции просят самостоятельно погружать то, что они принесли, в специальную машину. Собранная техника отравится в компанию «Ферратек» для дальнейшей переработки.

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Акция организована «Экоцентром», который открылся в Краснодаре 29 мая 2021 года. Это первое в крае место, где принимают на переработку порядка 50 разновидностей вторсырья, включая очень проблемные позиции: тетрапаки, рентгеновские снимки и тому подобное. Юга.ру побывали в нем за день до открытия.

Акция пройдет только один день — 17 апреля — по адресу улица Одесская, 48Л с 12:00 до 20:00.

Как писали Юга.ру, в этот же день в городе пройдет экологическая акция по сбору опасных отходов (батареек всех видов, ртутных и люминесцентных ламп, автомобильных покрышек, старых аккумуляторов, бытовой и офисной электротехники, проводов, пластиковых деталей, просроченных лекарств).

Краснодар Экология

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