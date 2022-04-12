В Краснодаре 17 апреля можно будет сдать опасные отходы

Лампочки, градусники, покрышки и другие опасные отходы будут принимать в четырех микрорайонах Краснодара

12 апреля пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 17 апреля в городе пройдет экологическая акция по сбору опасных отходов (батареек всех видов, ртутных и люминесцентных ламп, автомобильных покрышек, старых аккумуляторов, бытовой и офисной электротехники, проводов, пластиковых деталей, просроченных лекарств).

Точки для сбора отходов будут находиться по следующим адресам: