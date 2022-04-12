В Краснодаре 17 апреля можно будет сдать опасные отходы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Лампочки, градусники, покрышки и другие опасные отходы будут принимать в четырех микрорайонах Краснодара

12 апреля пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 17 апреля в городе пройдет экологическая акция по сбору опасных отходов (батареек всех видов, ртутных и люминесцентных ламп, автомобильных покрышек, старых аккумуляторов, бытовой и офисной электротехники, проводов, пластиковых деталей, просроченных лекарств).

Точки для сбора отходов будут находиться по следующим адресам:

  • проспект Чекистов, 17 (ТЦ «Юбилейный»);
  • улица Атарбекова, 28/1;
  • улица Героя Яцкова, 13 (ЖК «Губернский»);
  • улица Ставропольская, 262.

Принимать отходы будут с 10:00 до 14:00. Потом часть мусора утилизируют, другую часть направят на повторную переработку. Также на местах приема мусора можно будет получить консультацию по обращению с опасными отходами. Саму акцию проводит «Агентство «Ртутная безопасность» и мэрия города.

Ранее Юга.ру писали, что власти Кубани в 2022 году решили ввести раздельный сбор мусора перед строительством мусоросжигательных заводов.

Акции Краснодар Экология

Новости

В Краснодаре 17 апреля можно будет сдать опасные отходы
Правительство РФ выделило более 1 млрд рублей на здравоохранение Кубани
Три самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за плохой погоды
Рассказываем, какие мероприятия пройдут в Краснодаре в День космонавтики
Власти Краснодара пообещали построить школу на 825 учеников в Фестивальном микрорайоне
На Кубани снова продлили бесполетный режим

Лента новостей

Как покупать продукты, стирать вещи и пить кофе, чтобы не разориться
Сегодня, 12:03
Как покупать продукты, стирать вещи и пить кофе, чтобы не разориться
Где в Краснодаре построят следующую очередь набережной?
Вчера, 11:35
Где в Краснодаре построят следующую очередь набережной?
Взгляд с высоты на пока что дикий берег ЮМР и Кожзавода
Русский язык 2.022
8 апреля, 14:07
Русский язык 2.022
Пробуем понять слова и выражения, которые появились в инфополе в последнее время

Реклама на сайте