В Краснодаре 17 апреля можно будет сдать опасные отходы
Лампочки, градусники, покрышки и другие опасные отходы будут принимать в четырех микрорайонах Краснодара
12 апреля пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 17 апреля в городе пройдет экологическая акция по сбору опасных отходов (батареек всех видов, ртутных и люминесцентных ламп, автомобильных покрышек, старых аккумуляторов, бытовой и офисной электротехники, проводов, пластиковых деталей, просроченных лекарств).
Точки для сбора отходов будут находиться по следующим адресам:
- проспект Чекистов, 17 (ТЦ «Юбилейный»);
- улица Атарбекова, 28/1;
- улица Героя Яцкова, 13 (ЖК «Губернский»);
- улица Ставропольская, 262.
Принимать отходы будут с 10:00 до 14:00. Потом часть мусора утилизируют, другую часть направят на повторную переработку. Также на местах приема мусора можно будет получить консультацию по обращению с опасными отходами. Саму акцию проводит «Агентство «Ртутная безопасность» и мэрия города.
Ранее Юга.ру писали, что власти Кубани в 2022 году решили ввести раздельный сбор мусора перед строительством мусоросжигательных заводов.