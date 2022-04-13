В Ейске полицейский получил семь лет колонии за взятки
Бывший полицейский в Ейске брал взятки с предпринимателей и получил за это семь лет колонии строгого режима
Из материалов суда известно, что в феврале 2020 года начальник отделения по исполнению административного правонарушения в сфере законодательства РФ ОМВД по Ейскому району Абросимов систематически брал взятки с бизнесменов.
В 2017 году полицейский договорился с предпринимателем, занимающимся алкогольной продукцией, что бизнесмен будет регулярно платить по 10 тыс. рублей. За это Абросимов должен был не замечать факты нарушения со стороны бизнесмена. До 2019 год полицейский получил 170 тыс. рублей.
Остальные эпизоды произошли в 2020 году. В январе мужчина узнал о нарушении в сфере оборота алкоголя. За свое бездействие он потребовал от предпринимателя 13 тыс. рублей.
В Сочи бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за коррупцию:
После этого он хотел составить протокол об административном правонарушении за несоблюдение требований охраны окружающей среды на НАО «Ейское ДСУ 2». Чтобы этого не делать, полицейский потребовал подсыпать асфальтную крошку на участок его родственников. Еще 1,5 тыс. рублей мужчина получил от предпринимателя, который не имел госрегистрации.
В итоге на Абросимова завели уголовное дело по ч. 1 ст. 291.1, ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Расследование вели следователи СУ СКР по Краснодарскому краю.
Обвинение выносили в Ейском районном суде. Абросимова приговорили к семи годам и двум месяцам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в 10 тыс. рублей и лишили права занимать должности в правоохранительных органах на шесть лет.
Как писали Юга.ру, в марте в Сочи за подозрение в получении взяток от работы отстранили замначальника ОВД. Предположительно, он получал деньги от подчиненных за проведение аттестации и назначение на должности.