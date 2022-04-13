В Ейске полицейский получил семь лет колонии за взятки

Бывший полицейский в Ейске брал взятки с предпринимателей и получил за это семь лет колонии строгого режима

Из материалов суда известно, что в феврале 2020 года начальник отделения по исполнению административного правонарушения в сфере законодательства РФ ОМВД по Ейскому району Абросимов систематически брал взятки с бизнесменов.

В 2017 году полицейский договорился с предпринимателем, занимающимся алкогольной продукцией, что бизнесмен будет регулярно платить по 10 тыс. рублей. За это Абросимов должен был не замечать факты нарушения со стороны бизнесмена. До 2019 год полицейский получил 170 тыс. рублей.

Остальные эпизоды произошли в 2020 году. В январе мужчина узнал о нарушении в сфере оборота алкоголя. За свое бездействие он потребовал от предпринимателя 13 тыс. рублей.