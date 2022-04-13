На Кубани закрыли горячую линию Общественной палаты для жалоб на цены

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Горячая линия работала с 11 марта, за это время на нее поступило более 1 тыс. 400 обращений

Ранее Юга.ру писали, что в марте на базе Общественной палаты Краснодарского края открыли горячую линию для жалоб на завышенные цены на продукты.

13 апреля на сайте Общественной палаты опубликовали релиз, в котором говорится, что горячая линия перестает работать «в связи с сокращением количества жалоб». За месяц операторам линии пожаловались 1 тыс. 476 раз. В релизе приводятся слова председателя ОП Краснодарского края Любови Поповой. Она сказала, что ситуацию с ценами удалось «взять под контроль».

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«За последнюю неделю нам перестали поступать жалобы по поводу сахара и других социально значимых товаров. Надзорные органы ведут проверки по фактам необоснованного повышения цен как в крупных сетях, так и в «шаговых» магазинах по всей Кубани. В течение месяца им удалось взять ситуацию под контроль и частично вернуть цены к прежнему уровню. Во многом — благодаря активности наших граждан», — сказала Попова.

В тексте говорится, что в первые недели работы линии в день поступало больше 100 звонков. В основном люди жаловались на стоимость сахара, хлеба, детских смесей, подгузников и жизненно важных лекарств. По словам звонивших, цены на них выросли в 2-3 раза. Все обращения общественники ежедневно направляли в администрацию Краснодарского края и в прокуратуру и антимонопольную службу.

В общественной палате не исключают, что вновь откроют горячую линию.

Если вы хотите пожаловаться, но не знаете, куда, специально для вас подготовили материал, где рассказываем, куда и с какими проблемами можно обратиться сознательным краснодарцам.

Общественная палата Продукты питания Цены

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