ФАС возбудила антимонопольное дело против двух заводов на Кубани из-за цен на сахар

25 марта Федеральная антимонопольная служба сообщила о возбуждении антимонопольного дела после обращения властей Кубани с требованием проверить цены на сахар

Пресс-служба ФАС сообщила, что антимонопольщики нашли в действиях двух кубанских сахарных заводов признаки картельного сговора. «В марте 2022 года ООО «Павловский сахарный завод» и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% — до 68,30 рубля за кг. В то же время себестоимость сахара не менялась и составляла 28,66 рубля за кг», — говорится в сообщении службы.

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Там также добавили, что закон не запрещает производителям изменять ценовую политику с учетом изменения рынка, но он запрещает соглашения между конкурентами, если они могут привести к установлению или поддержанию цен. Сотрудники ФАС не увидели предпосылок для значительного одновременного повышения отпускных цен предприятиями-конкурентами. Это указывает на возможные признаки сговора для поддержания цен на сахар.

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Если вину производителей сахара докажут, им будут грозить оборотные штрафы (это штраф, который зависит от выручки компании и рассчитывается в процентном соотношении).