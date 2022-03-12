Жители Кубани смогут пожаловаться на завышение цен на товары

Краснодарский край

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  • © Фото Surprising_Shots с сайта pixabay.com
    © Фото Surprising_Shots с сайта pixabay.com

Общественная палата Краснодарского края открыла горячую линию для сообщений о завышении цен на некоторые категории товаров

Сообщать о завышении цен на лекарства следует по телефону +7 (861) 259-01-91, на товары первой необходимости — +7 (861) 259-01-55. Также можно отправить обращение на электронную почту opkkwebsite@yandex.ru. Все обращения граждан общественники рассмотрят вместе с профильными надзорными органами.

Среди социально значимых товаров — яйца куриные, вермишель, мука, хлеб, чай, подгузники. С полным перечнем можно ознакомиться здесь

Как писали Юга.ру, губернатор Кубани объяснил отсутствие сахара в некоторых магазинах края, а журналисты издания сделали фото полупустых полок в магазинах.

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Жители Кубани смогут пожаловаться на завышение цен на товары
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