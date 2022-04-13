Адыгея получит более 82 млн рублей на поддержку рынка труда

Средства выделят из резервного фонда Правительства РФ для поддержки рынка труда в условиях санкций западных стран

Уровень безработицы в Адыгее снизился на 4,4% к апрелю 2022 года. Официально в республике 1034 безработных, а в банке данных более 6,5 тыс. вакансий.

По словам главы региона Мурата Кумпилова, основные показатели рынка труда Адыгеи положительные. Из-за санкций есть угроза приостановки работы организаций с иностранным участием, но в республике их немного.

Адыгея получит почти 63 млн рублей на снижение напряженности на рынке труда. Еще 19,3 млн рублей выделят на региональные программы профобучения и дополнительного образования работников промышленных предприятий, рискующих потерять работу.

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«Ситуация на рынке труда — на постоянном контроле. Одна из наиболее эффективных мер предупреждения роста безработицы — поддержка предпринимательства. Кроме того, реализуем программы Управления государственной службы занятости населения Адыгеи — на это и будут направлены выделенные республике средства», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Депутат госдумы Владислав Резник отметил, что выделенные средства — это первый пакет мер для снятия напряженности на рынке труда, который подготовили правительство РФ и парламентская комиссия по перераспределению бюджета.