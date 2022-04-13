В Краснодаре открылся первый фиджитал-офис Альфа-Банка

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка
    © Фото Александра Райко, предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

В Краснодаре на улице 1 Мая, 158 открылось отделение нового формата — без окошек, очередей и компьютеров

Офис закрывали на реконструкцию всего на месяц. После ремонта он уже не похож на классическое отделение банка. Свободная планировка, мягкие кресла за круглыми столиками, живые растения — атмосфера в обновленном отделении напоминает коворкинг или уютное кафе.

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Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров, а большие витражные окна не завешены рекламными плакатами. О том, что это отделение банка, напоминает только вывеска над входом и значки на костюмах сотрудников. В офисе много света, играет приятная музыка, а специалисты с беспроводными ноутбуками решают финансовые вопросы в любой точке офиса.

Фиджитал (от английского phygital — physical и digital) — сочетание цифровых и физических каналов.

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«Мы уверены, что жители Краснодара по достоинству оценят современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания, отличающие Альфу. Традиционно краснодарцам доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кешбэком до 33% и легендарная кредитная карта «100 дней без процентов», а для предпринимателей — гибкие тарифы и кредитные предложения», — рассказал региональный управляющий Альфа-Банка в Краснодарском крае Антон Кузнецов.

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