В Краснодаре открылся первый фиджитал-офис Альфа-Банка

В Краснодаре на улице 1 Мая, 158 открылось отделение нового формата — без окошек, очередей и компьютеров

Офис закрывали на реконструкцию всего на месяц. После ремонта он уже не похож на классическое отделение банка. Свободная планировка, мягкие кресла за круглыми столиками, живые растения — атмосфера в обновленном отделении напоминает коворкинг или уютное кафе.

Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров, а большие витражные окна не завешены рекламными плакатами. О том, что это отделение банка, напоминает только вывеска над входом и значки на костюмах сотрудников. В офисе много света, играет приятная музыка, а специалисты с беспроводными ноутбуками решают финансовые вопросы в любой точке офиса.

Фиджитал (от английского phygital — physical и digital) — сочетание цифровых и физических каналов.