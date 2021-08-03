Да кто такой этот ваш Альфа-Счет?! Объясняем в 6 карточках

Из-за кризисов люди задумываются о пассивном доходе уже не ради обогащения, но хотя бы для сохранения общего заработка в случае перебоев с основными источниками. Поэтому Юга.ру составили карточки о том, как работает накопительный счет, кому он может пригодиться и точно ли это надежнее клада под подушкой.

Как работает Альфа-Счет в Альфа-Банке?

Накопительный счет — один простейших финансовых инструментов. Клиент хранит деньги в банке, а тот начисляет процент чуть выше инфляции за год.



В 2020 году аналитики Frank RG назвали Альфа-Счет самым доходным накопительным счетом — в течение года ставка достигала 6% годовых. С 1 июля 2021 года Альфа-Счет может дать больше — до 7% с первого месяца.



Альфа-Банк выплачивает процент каждый месяц без требований к минимальному остатку — процент начислят даже на 1 рубль, пусть это всего 7 копеек. Поэтому такой счет удобен и для хранения на короткий срок, и для долгих накоплений.



Минимальный остаток определяется по наименьшей сумме на начало дня по московскому времени с первого по последний день месяца. Какие требования для максимальных ставок?

Альфа-Счет предлагает максимальную ставку в 7% новым клиентам, а также тем, кто закрыл счет 90 и более дней назад. Тогда достаточно возобновить услугу и два месяца получить максимальный пассивный доход. Потом ставка снизится до 6% — до уровня остальных клиентов. При этом сумма покупок должна быть не ниже 10 тыс. рублей в месяц по дебетовым и кредитным картам. Причем 10 тыс. в месяц — это средние траты жителя РФ на одни продукты.



Если по картам не было покупок или они не превысили 10 тыс., процент все равно начислят — но с годовой ставкой 4%. Эти условия одинаковы как для новых, так и для старых клиентов Альфа-Банка.