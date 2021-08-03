Да кто такой этот ваш Альфа-Счет?! Объясняем в 6 карточках
Партнерский Вся Россия
Из-за кризисов люди задумываются о пассивном доходе уже не ради обогащения, но хотя бы для сохранения общего заработка в случае перебоев с основными источниками. Поэтому Юга.ру составили карточки о том, как работает накопительный счет, кому он может пригодиться и точно ли это надежнее клада под подушкой.
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Как работает Альфа-Счет в Альфа-Банке?
Накопительный счет — один простейших финансовых инструментов. Клиент хранит деньги в банке, а тот начисляет процент чуть выше инфляции за год.
В 2020 году аналитики Frank RG назвали Альфа-Счет самым доходным накопительным счетом — в течение года ставка достигала 6% годовых. С 1 июля 2021 года Альфа-Счет может дать больше — до 7% с первого месяца.
Альфа-Банк выплачивает процент каждый месяц без требований к минимальному остатку — процент начислят даже на 1 рубль, пусть это всего 7 копеек. Поэтому такой счет удобен и для хранения на короткий срок, и для долгих накоплений.
Минимальный остаток определяется по наименьшей сумме на начало дня по московскому времени с первого по последний день месяца.
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Какие требования для максимальных ставок?
Альфа-Счет предлагает максимальную ставку в 7% новым клиентам, а также тем, кто закрыл счет 90 и более дней назад. Тогда достаточно возобновить услугу и два месяца получить максимальный пассивный доход. Потом ставка снизится до 6% — до уровня остальных клиентов. При этом сумма покупок должна быть не ниже 10 тыс. рублей в месяц по дебетовым и кредитным картам. Причем 10 тыс. в месяц — это средние траты жителя РФ на одни продукты.
Если по картам не было покупок или они не превысили 10 тыс., процент все равно начислят — но с годовой ставкой 4%. Эти условия одинаковы как для новых, так и для старых клиентов Альфа-Банка.
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Что не считается покупками?
— Покупки с виртуальных карт;
— переводы между своими счетами, другому клиенту банка или на счет в другой банк;
— переводы на электронные кошельки вроде Qiwi, «Яндекс.Деньги» или WebMoney;
— лотерейные билеты, ставки на тотализаторе или в казино и прочие азартные игры;
— покупка или пополнение подарочных карт;
— снятие наличных.
Альфа-Счет не считает покупками еще несколько более редких и специфических категорий трат, их полный список есть здесь.
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О чем не пишут в правилах?
Пользователи делятся лайфхаками: например, можно увеличить остаток, добавив к нему деньги с кредитной карты. Если беспроцентный период вашей кредитки 100 дней, то деньги с нее смогут работать на Альфа-Счет три месяца — будут учитываться в остаток, на который начисляется процент. До истечения беспроцентных 100 дней надо погасить долг по кредитке, но проценты по счету останутся у клиента.
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Как пользоваться деньгами с Альфа-Счета?
Клиенты могут тратить или снимать откладываемые деньги в любой момент — и это не понизит ставку. Для этого в мобильном приложении надо перевести сумму с Альфа-Счета на текущий. Или снять наличные в банкомате или офисе банка.
Важный момент: Альфа-Счет защищен от мошенничества: отдельные карты к нему не привязаны. Поэтому снять с него деньги по потерянной или украденной карте нельзя. Распоряжаться средствами может только владелец. Помимо этого деньги застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов по законодательству РФ.
Банк позволяет открыть сколько угодно Альфа-Счетов в разных валютах. Поэтому пользователи могут сортировать свои накопления по разным целям, например, раздельно копить на дорогую технику, недвижимость или отдых.
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Как открыть Альфа-Счет?
Сначала надо стать клиентом Альфа-Банка. Для этого надо оформить Альфа-Карту — это бесплатно, у нее кешбэк на все 2%, а оформить ее можно онлайн, заполнив заявку за минуту и получив карту доставкой домой или в офис. Можно, конечно, и по старинке в банке оформить.
Став клиентом, Альфа-Счет проще всего открыть в мобильном приложении или интернет-банке. Это актуально и для действующих клиентов банка без счета.
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