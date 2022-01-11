У антимонопольной службы Кубани сменился руководитель

Краевое управление Федеральной антимонопольной службы возглавил бывший руководитель камчатской ФАС Глеб Старков

11 января в администрации Краснодарского края сообщили о назначении Глеба Старкова на должность руководителя регионального управления ФАС России. Он вступил в должность с сегодняшнего дня.

Кто такой Глеб Старков. Он родился 16 марта 1989 года в городе Богданович Свердловской области. В 2011 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». С 2011 года он работал в структуре ФАС — специалистом свердловского управления антимонопольной службы, заместителем руководителя областного УФАС.

С сентября 2018 года по январь 2022 года он был руководителем камчатского управления федеральной антимонопольной службы. На сейте ведомства он до сих пор значится руководителем. Старков имеет чин государственного советника Российской Федерации 3 класса.