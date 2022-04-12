Три самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за плохой погоды
12 апреля три рейса не смогли сесть в аэропорту Сочи. Их отправили на запасной аэродром в Минеральных Водах
Пресс-служба аэропорта Сочи 12 апреля сообщила, что экипажи трех самолетов, которые должны были сесть в Сочи, приняли решение уйти на запасной аэродром.
«Сегодня в Сочи, по прогнозам синоптиков, дождь, гроза, усиление ветра. В связи с этим экипажами трех рейсов были приняты решения уйти на запасной аэродром в Минеральные Воды до стабилизации погоды и улучшения условий посадки», — говорится в сообщении пресс-службы.
На запасной аэродром улетели самолеты «Узбекских авиалиний» из Ташкента и Намангана и рейс из Москвы.
Ранее Юга.ру писали, что 12 апреля в Краснодарском крае снова продлили бесполетный режим. Этот режим распространяется на аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.