Три самолета не смогли приземлиться в Сочи из-за плохой погоды

12 апреля три рейса не смогли сесть в аэропорту Сочи. Их отправили на запасной аэродром в Минеральных Водах

Пресс-служба аэропорта Сочи 12 апреля сообщила, что экипажи трех самолетов, которые должны были сесть в Сочи, приняли решение уйти на запасной аэродром. «Сегодня в Сочи, по прогнозам синоптиков, дождь, гроза, усиление ветра. В связи с этим экипажами трех рейсов были приняты решения уйти на запасной аэродром в Минеральные Воды до стабилизации погоды и улучшения условий посадки», — говорится в сообщении пресс-службы.

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