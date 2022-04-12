На Кубани снова продлили бесполетный режим
Аэропорты Кубани снова не откроются еще неделю
Напомним, запрет на гражданские полеты в Краснодарском крае и центральной России ввели 24 февраля. С тех пор его регулярно продлевают. В Росавиации обещали открыть аэропорты 13 апреля, но дату снова перенесли.
Утром 12 апреля стало известно, что бесполетные режим продлили до 19 апреля. Он действует в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.
Остальные аэропорты страны, включая международные, работают в штатном режиме. Также перевозчикам рекомендуют использовать альтернативные маршруты, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
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