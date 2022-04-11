В России идет голосование за звание лучшего города страны. Краснодар пока сильно отстает

Проект «Город России — национальный выбор» запустил конкурс на звание самого привлекательного и узнаваемого города страны. Оставить свой голос на сайте можно без регистрации не более одного раза в сутки с одного устройства. Итоги подведут 30 декабря.

В конкурсе участвует 83 города, в их числе есть и Краснодар. Сейчас он занимает 75 позицию в рейтинге. На момент написания текста за кубанскую столицу отдали 195 голосов.

Лидером голосования пока является Владивосток. За него отдали более 105 тыс. голосов. На втором месте расположился Симферополь, а замыкает тройку лидеров Нальчик. На последней позиции находится Нарьян-Мар.

«Город, получивший народное признание, несомненно, получит дополнительный импульс для дальнейшего динамичного роста и развития, формирования узнаваемости и популярности, как в России, так и во всем мире», — написано на сайте проекта.

Как писали Юга.ру, году Краснодар стал лидером по вводу жилья среди российских городов. Также краевая столица заняла 10 место в рейтинге социально-экономического положения регионов и 53 место в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей за 2020 год.