Краснодарский край вошел в список регионов-лидеров по социально-экономическому развитию
Кубань вошла в топ-10 рейтинга социально-экономического положения регионов России
Эксперты РИА «Новости» 31 мая опубликовали рейтинг социально-экономического положения регионов России на основе показателей регионального развития за 2020 год. Результаты исследования позволяют судить об уровне экономического развития субъектов РФ по итогам прошлого года.
Кубань вошла в первую десятку рейтинга и заняла в ней последнее место, опустившись на две позиции вниз по сравнению с 2019 годом. Тогда Краснодарский край занимал восьмое место в списке. На первых двух позициях Москва и Санкт-Петербург. Также в топ-10 вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская и Ленинградская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и республика Татарстан.
Эксперты отмечают, что по сравнению с 2019 годом социально-экономическое положение ухудшилось у 79 регионов из 85. На это повлияла пандемия коронавируса и неблагоприятная ситуация на сырьевых рынках.