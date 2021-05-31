Краснодарский край вошел в список регионов-лидеров по социально-экономическому развитию

Краснодарский край

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Кубань вошла в топ-10 рейтинга социально-экономического положения регионов России

Эксперты РИА «Новости» 31 мая опубликовали рейтинг социально-экономического положения регионов России на основе показателей регионального развития за 2020 год. Результаты исследования позволяют судить об уровне экономического развития субъектов РФ по итогам прошлого года.

Кубань вошла в первую десятку рейтинга и заняла в ней последнее место, опустившись на две позиции вниз по сравнению с 2019 годом. Тогда Краснодарский край занимал восьмое место в списке. На первых двух позициях Москва и Санкт-Петербург. Также в топ-10 вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская и Ленинградская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и республика Татарстан.

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Эксперты отмечают, что по сравнению с 2019 годом социально-экономическое положение ухудшилось у 79 регионов из 85. На это повлияла пандемия коронавируса и неблагоприятная ситуация на сырьевых рынках.

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