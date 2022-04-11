Сбер выпустил карты «Мир» для предпринимателей юга России

ИП и юрлица южных регионов страны могут оформить дебетовую бизнес-карту платежной системы «Мир»

С ее помощью можно: оплатить офлайн-покупки смартфоном, используя SberPay и Mir Pay (для Android-устройств с поддержкой NFC);

приобрести товары и услуги в интернет-магазинах стран, принимающих бизнес-карту «Мир»;

перевести деньги на бизнес-карты и карты физлиц-клиентов Сбера.

Сейчас ее выпускают в цифровом формате в офисе банка, но до конца апреля услуга появится в интернет-банке СберБизнес. Позже к цифровой карте можно будет дозаказать пластик.

Светлана Гладкина

«У наших клиентов очень востребованы расчёты по бизнес-картам. Среди лидеров по отраслям пользования — ритейл, небольшие сельхозпредприятия, ресторанный бизнес и сфера бытовых услуг. В южных регионах страны многие предприниматели выбирают формат расчётов бизнес-картой Сбера из-за круглосуточного доступа и контроля расходования средств, быстрой и удобной оплаты, а также выгодного кэшбека и скидок от партнёров», — рассказала директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка Светлана Гладкина.